За скоєне йому загрожує позбавлення волі до 20 років

Польська поліція затримала 42-річного громадянина України, який скоїв збройний напад на підприємство у гміні Курнік, Великопольського воєводства поблизу Познані. Нападник увірвався до будівлі, погрожуючи пістолетом та ножем, після чого зв’язав охоронця та викрав сейф. Про це у середу, 22 липня, повідомила пресслужба поліції Польщі.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався 14 липня близько 3:00 ночі. 42-річний українець у масці проник на територію одного з підприємств у гміні Курнік. Озброєний ножем і пістолетом, чоловік пригрозив охоронцю, зв’язав його та почав шукати цінності. Зрештою, він викрав сейф, розраховуючи, що всередині зберігається велика сума грошей, а також викрав телефон та ключі від службового автомобіля. Після цього українець втік на викраденій автівці.

Фото поліції

Втім, заволодіти грошима нападникові так і не вдалося. Уже невдовзі поліція розшукала покинутий сейф неподалік підприємства, а за кілька кілометрів – викрадений автомобіль. Зазначається, що замок сейфа був пошкоджений, але відкрити його чоловік не зміг. Як згодом з'ясувалося, всередині сейфа зберігалися 3 200 злотих.

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За кілька годин після пограбування правоохоронці затримали також 42-річного чоловіка. Після затримання йому оголосили про підозру у вчиненні розбійного нападу, викраденні автомобіля, мобільного телефону та сейфа. Крім того, йому інкримінують незаконне зберігання наркотичних речовин, які поліцейські вилучили під час затримання. За скоєне йому загрожує позбавлення волі до 20 років.