На мітинг 22 липня прийшло значно менше учасників

У середу, 22 липня, львів'яни знову вийшли в центр міста на мітинг підтримки ексміністра оборони Михайла Федорова. Кілька сотень учасників уже всьоме провели акцію на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку.

Після звільнення президентом України головнокомандувача Олександра Сирського і призначення на цю посаду генерал-майора Михайла Драпатого в учасників мітингу залишилася лише одна вимога – повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Нагадаємо, про звільнення Федорова стало відомо 15 липня. Після цього Зеленський пропонував йому посаду секретаря РНБО і віцепрем'єр-міністра в новому уряді, але Федоров відмовився.

Учасники мітингів кажуть, що налаштовані виходити на акції протесту, поки Федорова не призначать міністром оборони. Гасло сьогоднішніх мітингів у Львові та інших містах – «Ми не договорили». Це очевидний натяк на те, що не всі вимоги протестувальників виконані. Утім, порівняно з минулими мітингами сьогоднішній зібрав менше учасників.

Такі ж мітинги відбулись у Києві, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Харкові, Вінниці, Полтаві та інших містах.

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