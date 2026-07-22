У Львові у суботу та неділю, 25–26 липня, буде тимчасово закритий рух для всіх видів транспорту на вул. Тракт Глинянський, на ділянці від вул. Богданівської до вул. Бігової. Про це повідомила Личаківська районна адміністрація, у середу, 22 липня.

На вихідних, 25–26 липня, повністю перекриють для транспорту ділянку вул. Тракт Глинянський від вул. Богданівської до вул. Бігової. Там укладатимуть верхній шар асфальту в межах завершального етапу ремонту дороги.

Роботи проводитимуть у суботу та неділю, щоб мінімізувати незручності для мешканців і вплив на транспортний рух. Якщо ремонт вдасться завершити раніше запланованого терміну, проїзд відкриють одразу після завершення робіт.

У зв'язку з перекриттям змінять маршрути громадського транспорту:

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автобуси №18 та №23 курсуватимуть до повороту на вул. Богданівську;

автобус №61 здійснюватиме об'їзд через Винники;

автобус №29 курсуватиме через Винники та село Лисиничі до мікрорайону «Провесінь».

У міськраді просять мешканців врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок та перепрошують за тимчасові незручності.