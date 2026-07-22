«Укрзалізниця» замовила нові вагони українського виробництва

«Укрзалізниця» уклала договір із ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на постачання ще 92 нових пасажирських вагонів. Закупівлю профінансують за кошти державного бюджету. Про це компанія повідомила у середу, 22 липня.

До нового замовлення увійшли 83 купейні вагони, які за потреби можна буде використовувати у форматі купе або СВ, а також 9 безбар’єрних вагонів для перевезення пасажирів, які користуються колісними кріслами.

В «Укрзалізниці» зазначили, що безбар’єрні вагони матимуть просторі купе зі зручним заїздом для людей з інвалідністю та окремі інклюзивні санітарні модулі.

Поставки нового рухомого складу заплановані на 2027–2028 роки. Вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а безбар’єрного – 72 млн грн.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У компанії наголосили, що оновлення пасажирського парку залишається одним із пріоритетів через російські обстріли, які пошкоджують вагони, а також через поступове списання рухомого складу, що відпрацював нормативний термін експлуатації. Наразі середній вік пасажирських вагонів «Укрзалізниці» перевищує 35 років.

Також у компанії повідомили, що до виробництва вагонів традиційно максимально залучатимуть українських виробників комплектуючих та обладнання.

До слова, у червні «Укрзалізниця» вже поповнила свій парк кількома новими пасажирськими вагонами українського виробництва. Вони поповнили склад поїзда №29/30 Київ–Ужгород. Вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. Вбиральні облаштовані сповивальними столиками й дитячими сидіннями.

Загалом із початку року «Укрзалізниця» отримала 18 нових пасажирських вагонів.