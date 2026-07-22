«Укрзалізниця» замовила 92 нові пасажирські вагони
До замовлення увійши купейні та безбар'єрні вагони
«Укрзалізниця» уклала договір із ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на постачання ще 92 нових пасажирських вагонів. Закупівлю профінансують за кошти державного бюджету. Про це компанія повідомила у середу, 22 липня.
До нового замовлення увійшли 83 купейні вагони, які за потреби можна буде використовувати у форматі купе або СВ, а також 9 безбар’єрних вагонів для перевезення пасажирів, які користуються колісними кріслами.
В «Укрзалізниці» зазначили, що безбар’єрні вагони матимуть просторі купе зі зручним заїздом для людей з інвалідністю та окремі інклюзивні санітарні модулі.
Поставки нового рухомого складу заплановані на 2027–2028 роки. Вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а безбар’єрного – 72 млн грн.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У компанії наголосили, що оновлення пасажирського парку залишається одним із пріоритетів через російські обстріли, які пошкоджують вагони, а також через поступове списання рухомого складу, що відпрацював нормативний термін експлуатації. Наразі середній вік пасажирських вагонів «Укрзалізниці» перевищує 35 років.
Також у компанії повідомили, що до виробництва вагонів традиційно максимально залучатимуть українських виробників комплектуючих та обладнання.
До слова, у червні «Укрзалізниця» вже поповнила свій парк кількома новими пасажирськими вагонами українського виробництва. Вони поповнили склад поїзда №29/30 Київ–Ужгород. Вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. Вбиральні облаштовані сповивальними столиками й дитячими сидіннями.
Загалом із початку року «Укрзалізниця» отримала 18 нових пасажирських вагонів.