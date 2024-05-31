Начальник бухгалтера не перевірив інформацію про виплати та допустив привласненні коштів

В Одеській області ДБР повідомило про підозру в незаконному привласненні грошей на виплати військовослужбовцям начальнику фінансово-економічної служби однієї з місцевих військових частин. Підлеглий посадовця два місяці перераховував виплати військовим собі на рахунок, привласнивши понад 4 млн грн, повідомили у прес-службі ДБР у п’ятницю, 31 травня.

За даними слідства, влітку 2023 року бухгалтер військової частини вказував у документації про виплати військовослужбовцям власний банківський рахунок, перераховуючи гроші протягом двох місяців. Начальник фінансово-економічної служби, якому підпорядковувався бухгалтер, не перевірив інформацію, вказану в документах та допустив переказ грошей зловмиснику.

«Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям. Стосовно бухгалтера Національною поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов», – повідомили у прес-службі ДБР.

Начальнику фінансово-економічної служби повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану). Йому загрожує позбавлення волі до восьми років.