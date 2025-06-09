Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника адміністративного відділу штабу військової частини на Сумщині за незаконне нарахування бойових виплат військовим, які перебували у тилу. За незаконне преміювання майор отримував хабарі від військових. Про це у понеділок, 9 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, майор оформив фальшиві документи про нібито відрядження шістьох підлеглих у зону бойових дій на Харківщині, коли насправді вони залишались працювати у штабі в Сумах. Військові протягом трьох місяців незаконно отримували бойові виплати по 170 тис. грн, але більшу частину суми віддавали начальнику відділу штаба. При цьому військовий погрожував підлеглим реальними відрядженнями на фронт у разі відмови платити хабарі.

«Майор залишав собі більшу частину грошей, а підлеглим повертав лише близько 30 тис. грн. За три місяці такої схеми сума незаконних виплат перевищила 2,4 млн грн», – йдеться у повідомленні ДБР.

Військовому оголосили підозру за фактом перевищення влади військовою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави розміром 900 тис. грн.

Нагадаємо, 6 травня ДБР повідомило про затримання командира батальйону однієї з військових частин, що дислокується на Донеччині, на незаконних виплатах підлеглій. Жінка отримала 800 тис. грн нібито за участь у бойових діях, хоча насправді весь час перебувала на Дніпропетровщині.