Ракета-дрон «Пекло» українського виробництва

На Луганщині зафіксували перше успішне застосування ракети-дрона «Пекло» українського виробництва. Нова українська розробка уразила автомобільну переправу, на що поскаржились самі окупанти та виклали відео, пише Defense Express.

Росіяни заявили, що українські безпілотники завдали удару по переправі через річку Айдар, а також уразили розташовану поряд насосну станцію. Окупанти виклали у мережу відео з уламками нібито українського боєприпасу, однак випадково ідентифікували його як далекобійний дрон «Лютий».

Водночас Defense Express з посиланням на один з українських профільних телеграм-каналів пише, що уламки належать новій українській ракеті-дрону «Пекло». Про це свідчить уламок із малогабаритним реактивним двигуном та V-подібним хвостовим оперенням.

Уламок виявленого боєприпасу на Луганщині та українська ракета-дрон «Пекло»

Defense Express зауважує, що українські військові вже не вперше застосовують «Пекло», однак зараз з’явилося перше зафіксоване підтвердження застосування ракети-дрона, що свідчить про її масове виробництво.

«Річ у тому, що для появи такого підтвердження має одночасно зійтись цілий ряд факторів – сам результативний удар, наявність доволі великого уламка, який дозволить провести ідентифікацію, наявність самого відео, яке буде активно поширено та помічено і зрештою потрапить в український інфопростір. І такий збіг, на практиці, зазвичай є результатом кількості», – зауважили журналісти Defense Express.

Нагадаємо, вперше українську ракету-дрон «Пекло» презентував президент Володимир Зеленський 6 грудня 2024 року. Українська розробка здатна уразити ціль на відстані 700 км, а її швидкість – 700 км/год.

16 грудня того ж року стало відомо, що ракета-дрон «Пекло» вийшла у серійне виробництво. Тоді в Україні вже було виготовлено близько 100 ракет.