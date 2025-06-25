У переддень засідання адмінкомісії власники ресторану зменшили літник до попередніх розмірів

У переддень засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Львівської міської ради власник популярного ресторану «Італійський дворик» у центрі Львова демонтував самовільно влаштований літній майданчик, який перекривав майже всю площу пам’ятки.

На початку червня Львівська міська рада виявила, що власники ресторану, який розташований у внутрішньому дворику кам’яниці на пл. Ринок, 6, влаштували літник на всій площі подвір’я та встановили величезні парасольки. Таким чином літник перекривав вигляд на фасад пам’ятки архітектури національного значення.

Питання про незаконний літник 11 червня розглядала адмінкомісія. Тоді працівники Офісу охорони культурної спадщини мали перевірити підстави для встановлення такого літника, оскільки власник погоджень від міськради не отримував, а сам літник, як і будівля на пл. Ринок, 6, перебуває в обласній комунальній власності.

25 червня адмінкомісія планувала провести виїзне засідання на території дворика, однак, як стало відомо ZAXID.NET, у переддень засідання власники ресторану територію очистили, залишивши невеликий літник. Саме таким він був до розширення.

Фото ZAXID.NET

Територію дворика під ресторан площею 323,5 м2 орендує ПП «Львівська гільдія». Термін дії договору закінчився ще у 2023 році, однак його автоматично продовжили через військовий стан. За даними ZAXID.NET, суборендарем цієї території під ресторан «Італійський дворик» є ТзОВ «Олімпос», що належить ресторатору родом із Греції Куріерісу Ставросу. За даними ZAXID.NET, «Львівська гільдія» платить за оренду дворика щомісячно 94 тис. грн.

Зазначимо, що Італійський дворик розташований у Палаці Корнякта. Його створили італійські архітектори Петро Барбона та Павло Римлянин на замовлення мецената Констянтина Корнякта та відкрили у 1580 році. Вся кам’яниця на пл. Ринок, 6 є пам’яткою архітектури національного значення. Останні кілька років триває реставрація головного фасаду кам’яниці, яку виконують українські та польські фахівці. Ресторан «Італійський дворик» працює тут щонайменше з 2013 року.