Роксолана Пиртко є донькою оголошеного у розшук нардепа Ярослава Дубневича

Зять народного депутата-втікача Ярослава Дубневича Михайло Пиртко через суд вимагає сайт журналістських розслідувань NGL.media видалити з публікацій його ім’я та ім’я його дружини Роксолани Пиртко. Інтереси родини Пиртків у суді захищає адвокат часів Януковича Володимир Богатир, який фігурує з ним у одній справі про повалення конституційного ладу.

Йдеться про розслідування NGL.media спільно зі «Слідством.Інфо», в результаті якого з’ясувалося, що донька Ярослава Дубневича, 33-річна Роксолана Пиртко, за 1,2 млн євро купила квартиру в районі Бурдж Халіфа в центрі Дубаю. Власницею квартири Роксолана Пиртко стала 23 листопада 2022 року.

Як повідомило 26 червня NGL.media, чоловік Роксолани Пиртко Михайло подав позов до Шевченківського районного суду Києва з вимогою видалити з сайту всіх згадок і фото про їхню діяльність та майно, а також заборонити публікувати будь-яку інформацію про них у майбутньому. Також родина Пиртків вимагає стягнути з журналістів 10 тис. грн моральної компенсації. 25 червня суд відкрив провадження за цим позовом.

Позивач просить суд зобов’язати редакцію видалити всю статтю, а також визнати недостовірними заголовок матеріалу, інформацію про оголошення в міжнародний розшук Ярослава Дубневича, інформацію про те, що він є фігурантом двох кримінальних розслідувань і його втечу з України.

Прикметно, що інтереси Пиртків у цій справі представляє адвокат Володимир Богатир, який у 2007-2011 роках був заступником міністра юстиції, а тепер разом із Віктором Януковичем є обвинуваченим у справі про захоплення влади в Україні за ст. 109 ККУ. На сайті МВС вказано, що з 2017 року він перебуває у розшуку. При цьому Володимир Богатир продовжує працювати як адвокат, представляючи своїх клієнтів в Україні в режимі відеоконференцій. Він стверджує, що з 14 липня 2017 року перебуває поза межами України у «законному довготривалому службовому відрядженні».

Редакція NGL.media зазначила, що не має наміру видаляти будь-яку інформацію про Михайла та Роксолану Пиртків і захищатиме свої інтереси в суді.

Нагадаємо, що батько Роксолани Пиртко, 55-річний Ярослав Дубневич, якого звинувачують у привласненні 93 млн грн «Укрзалізниці», втік за кордон 8 жовтня 2023 року. Вже після втечі НАБУ та САП повідомили йому про підозру у заволодінні газом на суму понад 2,1 млрд грн. Йдеться про розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ. НАБУ оголосило у розшук нардепа.