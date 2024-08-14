Нардеп Ярослав Дубневич переховується за кордоном

У вівторок, 13 серпня, пресслужба Національного антикорупційного бюро України повідомила про завершення спільного із Спеціальною антикорупційною прокуратурою розслідування про заволодіння газом на суму 2,1 млрд грн народним депутатом України IX скликання. У НАБУ не повідомляють прізвище депутата, проте раніше підозру у цій справі отримав нардеп зі Львівщини Ярослав Дубневич.

Як виглядала схема

Як встановило слідство, підконтрольні нардепу підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на Львівщини уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва тепла для населення. Для здешевлення опалення для населення «Нафтогаз» постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими за ринкові.

Проте підконтрольні Ярославу Дубневичу ТЕЦ не використовували газ для виробництва тепла для населення. Натомість вони використали його для виробництво електроенергії, що продавали за ринковою ціною.

Через такі дії прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% проти 3-5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Щоб легалізувати частину надприбутків, Ярослав Дубневич перевів їх на рахунки підконтрольної фірми та компаній-нерезидентів, зареєстрованих, зокрема, на Кіпрі та на Маршаллових Островах. Через деякий час гроші поверталися в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування бізнесу на Львівщині.

У жовтні 2023 року організатору схеми Ярославу Дубневичу повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Ярослав Дубневич є шостим підозрюваним у цій справі. Іншим учасникам повідомили про підозру в січні 2018 та в серпні 2020 року. Обвинувальні акти стосовно них детективи передали в суд. На Новороздільську і Новояворівську ТЕЦ накладено арешт. Вартість майна двох ТЕЦ оцінюється у майже 800 млн грн.

Додамо, що Ярослав Дубневич також обвинуваченийу справі НАБУ і САП про заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці». Він втік за кордон. Старший брат нардепа Богдан Дубневич є головою Солонківської ОТГ на Львівщині.

У НАБУ кажуть, що справа Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ є однією з найскладніших у сфері економіки в історії НАБУ і САП. Загальний обсяг матеріалів слідства перевищує 350 томів. По допомогу у розслідування НАБУ і САП зверталися до 9 іноземних юрисдикцій, серед яких Швейцарія, США, Кіпр, Латвія, Словаччина, Канада, Маршаллові острови. Детективи надіслали 17 запитів про міжнародно-правову допомогу, відповідь на деякі з них довелося чекати до двох років.

Завдяки співпраці з іноземними колегами однієї з країн Європи, додають детективи, вдалося відстежити та накласти арешт на 2,3 млн євро, які вніс на рахунок один із членів сім’ї Ярослава Дубневича.