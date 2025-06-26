Руслан Кравченко повідомив про перші зміни у структурі Офісу генпрокурора

В Офісі генерального прокурора реорганізували департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Про це у четвер, 26 червня, повідомив новопризначений генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, підрозділ мав відігравати ключову роль у забезпеченні прав інвесторів, проте «не виправдав очікувань». Кравченко розкритикував діяльність департаменту, заявивши, що він здійснював лише номінальні зустрічі та бюрократичні процедури.

«Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах», – повідомив Кравченко.

Генпрокурор пообіцяв, що забезпечить «законну комунікацію з бізнесом і справедливість».

Департамент займатиметься медіацією – методом вирішення конфліктів за участі посередника, який дозволяє сторонам суперечки налагодити комунікацію та самотужки знайти компромісний варіант. Процес відбувається позасудово та добровільно.

Обов’язки департаменту відтепер будуть розподілятися між генпрокурором, його заступниками та керівниками профільних підрозділів. На місцях питаннями, якими займався департамент, займатимуться керівники обласних прокуратур.

«І, звісно, реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках євроінтеграційних процесів», – написав Кравченко.

Зазначимо, реорганізація департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій відбулася через п’ять днів після офіційного призначення Кравченка на посаду генпрокурора. Нагадаємо, Руслана Кравченка призначили через майже вісім місяців після звільнення Андрія Костіна – вже ексгенпрокурор подав у відставку на тлі скандалу про фіктивну інвалідність 49 прокурорів на Хмельниччині.

35-річний Кравченко став наймолодшим генеральним прокурором в історії незалежної України, а також четвертим генпрокурором за чинної влади. 21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про його призначення на посаду.