Портрет графа Володимира Дідушицького авторства Казимира Похвальського

У неділю, 22 червня, виповнилося 200 років від дня народження графа Володимира Дідушицького. Окрім шляхетного походження, він був відомим вченим – зоологом, етнографом і археологом, членом-кореспондентом Академії наук. Володимир Дідушицький створив перший в Європі природоохоронний резерват і заснував у Львові надсучасний природничий музей, в якому встановили перший в Україні механічний ліфт. З нагоди ювілею Державний природознавчий музей НАН України разом з гуманітарним факультетом УКУ організували цикл лекцій «Спадщина Дідушицького».

Як розповіли на сторінці музею, Володимир Дідушицький народився на Вінниччині. Його батько був військовим, меценатом та співзасновником першого банку у Львові. Мама опікувалася Володимиром – єдиною дитиною у сімʼї, навчала його вдома. Для сина ретельно підбирали педагогів, які могли б поглибити інтерес хлопця до природничих наук.

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Надсучасний природознавчий музей рівня британського

Володимир Дідушицький ріс у родинному обійсті батька, розташованому у заплаві Бугу в селі Поториця біля Сокаля. Коли він одружився, найчастіше проводив час у селі Пеняки на Золочівщині. Там, а також в Поториці та Заріччі (біля Ярослава у Польщі) він зібрав основну колекцію для природничого музею.

«Основу музейних колекцій становлять приватні природничі та етнографічні збори Володимира Дідушицького. Його вчитель Ернест Шауер був вмілим таксидермістом. Змолоду він навчив Володимира виготовляти опудала, і той залюбки цим займався. Так почали заповнюватись цілі кімнати», – зазначають у музеї.

Володимир Дідушицький (сидить ліворуч) з товариством на полюванні, 1894 рік (з Фотографій старого Львова)

Далі граф почав задумуватися, як найкраще продемонструвати колекцію ширшій аудиторії. 1868 року Дiдушицький придбав теперішній будинок музею на вул. Театральнiй, 18 у Львові. Пiсля його реконструкцiї наступного року туди перевезли всi його колекції: зоологічну, ботанічну, мінералогічну, палеонтологічну та геологічну.

Доктор біологічних наук, науковий співробітник природознавчого музею Андрій Бокотей детальніше розповів про музей Володимира Дідушицького. Колекцію музею формували з результатів полювання, купляли експонати, багато їх дарували Дідушицькому.

Перші експозиції музею Дідушицьких (фото з презентації Андрія Бокотея)

«Дідушицький всі свої колекції збирав лише тут, в Галичині, його не цікавили інші території. Тому ця колекція і музей є надзвичайно цінними, це є фантастичний порівнянний матеріал для теперішніх досліджень», – зазначає орнітолог Андрій Бокотей.

Ще за життя Дідушицького музей налічував 100 тис. експонатів. Це була дуже достойна колекція і львівський музей порівнювали з британським, каже науковець. Згодом, вже після його смерті, для музею купили рештки мамонта і волохатого носорога та одного з останніх зубрів з Біловезької пущі. Там були зразки тварин з аномаліями розвитку, альбіносів, наприклад, біла ворона, яку зазвичай знають лише з приказки.

Дідушицький не шкодував грошей на музей. Він був одним з найбагатший шляхтичів того часу, тому мав можливість займатися і меценатською діяльністю. Він закупив дуже дороге найсучасніше на той час обладнання – вітрини і шафи великого розміру, які коштували як цілі маєтки.

У віці 80 років Дідушицький перестав ходити і пересувався на візку, тому для нього спеціально з Відня замовили ліфт у музей. Це був найстаріший, перший механічний ліфт на території України.

Музей вперше відкрили в 1870 році, він працював раз на тиждень. 1880 року Дідушицький передав свій музей краєві – тобто Галичині, і назвав його іменем родини Дідушицьких. Це відбулося з нагоди візиту цісаря Франца Йосифа до Львова. Колекція Природознавчого музею нині становить близько 350 тис. експонатів.

Другий візит цісаря Франца Йосифа музею у Львові, 1894 рік (фото з презентації Андрія Бокотея)

Поціновувач Гуцульщини

Додатково Володимир Дідушицький починає формувати у своєму музеї етнографічну колекцію, особливо він любив гуцульські речі. Кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України Ірина Горбань розповіла про етнографічну частину зібрань музею Володимира Дідушицького.

Надихнувшись всесвітніми виставками у Відні і Парижі, Дідушицький починає формувати етнографічний відділ у своєму музеї. Там були представлені речі побуту, кераміка, сільськогосподарське обладнання, народних одяг, килими, писанки, скрині, музичні інструменти. Окремі зали займала гуцульська колекція, яку допомагав формувати і впорядковувати Володимир Шухевич. Були експонати з інших регіонів України, крім Галичини: Чернігівщини, Київщини, Харківщини і навіть з Білорусі.

Цікавим експонатом, який музейники змогли ідентифікувати як предмет етнографічної збірки музею імені Дідушицьких, став святковий капелюх парубка з Городенки. На звороті була записка із власноруч написаним Дідушицьким описом і приміткою «сам купив».

Святковий капелюх з Городенки, набутий в колекцію графом Дідушицьким (фото з презентації Ірини Горбань)

Сьогодні понад 300 речей етнографічної колекції Дідушицьких зберігається в Львівському музеї етнографії та художнього промислу.

Перший заповідник в межах сучасної України і Європи

Володимир Дідушицький у XIX столітті був одним із перших популяризаторів ідеї охорони довкілля. Обіймаючи високі посади, він лобіював формування законодавства у сфері природокористування.

«Важливою віхою його природоохоронної діяльності стало створення у 1886 році першого в Європі природного резервату – для збереження 200-літнього букового лісу поблизу села Пеняки та захисту рідкісного вже тоді виду птаха – орлана білохвоста», – зазначають у Природознавчому музеї Львова.

Андрій Бокотей наголошує: це було зроблено на два роки раніше, ніж створили Асканію-Нову на Херсонщині. Тому це перший на території сучасної України справжній заповідник.

Памʼятка Пеняцька на карті (з презентації Андрія Бокотея)

«Це було 40 моргів двохсотлітнього букового лісу, в якому гніздився птах орлан білохвіст, який вже тоді був величезною рідкістю. Це був справжній заповідник “Памʼятка Пеняцька”, в якому категорично заборонялося будь-що робити. Не тільки рубати дрова, але й збирати їх в лісі. Туди нікому не було дозволено входити», – каже науковець.

Дідушицький-політик

Дідушицькі були русинського походження, їхній родовід тягнеться з XV століття. На Стрийщині досі є два села Великі і Малі Дідушичі. Володимир Дідушицький себе ідентифікував вже поляком, але він завжди приймав багатонаціональну складову Галичини, зазначають дослідники. Він ріс серед українського населення, ті села, якими він володів в Галичині, були українськими. Він чудово володів українською мовою, як і його нащадки.

«Семʼя ґр[афів) Володимира і Тадея Дідушицьких, хоч вже була латин[ського] обряду і дома між собою говорили по-польськи, мала почутє колишньої приналежности до українського народу (покійний говорив усе: “Я Дідух!”), а в 1848 р., як я знаю з переказу, зголошувався з деякими иншими панами у епископа-суфраґана Яхимовича, що бажають вернути на наш обряд. Що так не сталося, що їх не принято до нашого обряду, вина сего, як я чув по переказу, не була по їх стороні», – писав про Володимира Дідушицького Олександр Барвінський.

Рід Дідушицьких походить з руських бояр (портрет Володимира Дідушицького авторства Генрика Родаковського, з Вікіпедії)

Барвінський згадує про Руський собор, серед засновників якого були троє Дідушицьких. Тоді, власне, Володимир разом з кількома іншими польськими аристократами заявив про готовність перейти на греко-католицький обряд. Коли в Пеняках згоріла греко-католицька церква, Дідушицький віддав громаді замкову каплицю, а на місці їхньої церкви збудував костел. У цій же греко-католицькій церкві за римо-католицьким обрядом вінчалася його донька. А коли Дідушицький помер, його відспівували і римо-, і греко-католицькі священники, а промову виголошував вірменський єпископ, який був його сповідником.

Історик Марʼян Мудрий розповідає про Володимира Дідушицького як політика: як один з найбагатших шляхтичів і найбільших землевласників (володів 40 тис. га землі) він був депутатом і маршалком Галицького крайового сейму. Однак визнавав, що політика не є його прямим інтересом: «далекий від усіх політичних справ, усе життя я присвятив тихій праці».

Як депутат Сейму у 1875 році належав до комісій освітньої і крайової культури, підтримав українських депутатів, які наполягали на розвитку ремесел, виступав за створення фахово-ремісничих шкіл. Дідушицький долучився до створення гончарних шкіл, лісової школи – тепер це Лісотехнічний університет, аграрної школи – університету у Дублянах.

«Як маршалок у промовах він робить наголос на спільній історії, яка змушує, як він казав, кожного мешканця дбати про добробут краю. Він не акцентує на поляках чи українцях, а на тому, що є спільна історія», – зазначає історик.

Літографія 1842 року з видом на палац Дідушицьких у с. Пеняки

У 1848 році, ще до офіційного державного рішення, Володимир Дідушицький скасував панщину у своїх маєтках і закликав інших землевласників так зробити, не чекаючи урядових розпоряджень.

«Власну політичну діяльність повʼязував із почуттям суспільного обовʼязку, відповідальності, а не досягненням власних політичних цілей. В усіх випадках політичної активності Володимир Дідушицький намагався діяти в напрямі зняття політичної напруги. Простором, який міг обʼєднати всіх мешканців Галичини, уважав “крайову культуру”. Основним обʼєктом інтересу визначав для себе етнографічні групи, а не національні спільноти», – пояснює Марʼян Мудрий.

Стародруки і золотий скарб

Дідушицькі зібрали так звану Поторицьку бібліотеку, яку 1812 року почав колекціонувати ще батько Володимира. Там були 19 стародруків XV ст., Острозька Біблія XVI ст, яку надрукував Іван Федорович. До бібліотеки батька у 20 тис. одиниць Володимир примножив більше ніж вдвічі екземплярів. А згодом перевіз їх до Львова. У середині XIX століття Володимир Дідушицький створив власну друкарню при Оссолінеум.

Поторицька бібліотека Дідушицьких (фото з презентації Андрія Бокотея)

У Пеняках Дідушицькі мали велику картинну галерею на 800 робіт. У їхньому маєтку гостював цісар Франц Йосиф, письменник Генрик Сенкевич. Під час Першої світової війни маєток знищили. Багатства дограбували під час Другої світової війни. Російські війська, які таборувалися там, розпалювали грубки стародруками і книжками бібліотеки. Близько 30 тис. томів з тієї колекції зараз є в науковій бібліотеці імені Стефаника.

Ще однією колекцією, якою захоплювалися Дідушицькі і згодом створили у своєму музеї окремий відділ, була археологія. Вони найняли першого фахового львівського археолога. Найціннішою памʼяткою їхньої колекції був Михалківський скарб – золоті прикраси VII ст. до н.е. Їх на Тернопільщині розкопали науковці, роботу яких спонсорував Дідушицький, відтак скарб став його приватною власністю. Вчені досі достеменно не знають, де він зберігається зараз. Найбільшу частину золота вивезли в Ермітаж.