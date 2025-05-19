У краєзнавчій групі «Броди: історія у фото» опублікували архівні світлини та ілюстрації знищених памʼяток міста та сіл району. Зображення палаців колишнього Бродівського повіту, які втрачені назавжди, оприлюднив Володимир Славінський.

Варто наголосити, що Броди були прикордонним містом, на межі двох імперій – Австро-Угорської і Російської. У Першу світову війну там відбувалися активні бойові дії, тому багато архітектури втрачено самі в ті роки.

Палац Вільгельма Шмідта у Бродах. Належав австрійському підприємцю та землевласнику. Садибу збудували у 1910 році у місцевості Шваби, поруч був господарський корпус для прислуги та гостей, стайні та возівня, промислові та складські будівлі. Ще до війни тут почали формувати промислову зону, працювало чимало підприємств, для робітників спорудили житлові будинки. Вільгельм Шмідт розбудував велике деревообробне підприємство – тартаки спілки «Фореста», які сполучалися з лісом вузькоколійкою.

Але вже наприкінці Першої світової війни під час відступу російські окупаційні війська підірвали будівлю. Після 1945 радянська влада розмістила там військову частину: на першому поверсі – казарми, на другому – адміністрацію, у підвалі – спортивну залу. Господарські будівлі переобладнали під склади для боєприпасів. Її розформували лише 2005 року. Нині пустує і остаточно руйнується.

Палац Бродівського панства, вигляд з східної сторони (поштівка до 1914 року видавця Фелікса Веста у Бродах)

Палац Бродівського панства із західної сторони (поштівка до 1914 року видавця Владислава Коциана в Бродах)

Палац в селі Паликорови біля Підкаменя. Власниками села були Цетнери, Конопки, а 1861 року село переходить у власність Йозефа Менчинського. 1915 року в околицях села відбувся бій між австро-угорською та російською арміями. Палац, як і майже все село, зруйнований у Першу світову війну.

Палац у Паликоровах. Колоризоване фото до 1914 року з колекції родини Манчинських надав Томаш Ленчевський

Палац Цетнерів у Підкамені (коло Черницького лісу). Згідно із записами в «Актах ґродських і земських» за 1758 рік, місто мало назву Підкамінь Цетнерівський (від прізвища дідичів). До 1910 року власником палацу був майор австрійської армії граф Альберт Цетнер. Пізніше – його дружина Ольга Цетнер. Палац зруйнований в період Першої світової війни. Представники роду Цетнерів поховані у цвинтарній капличці.

Палац в Підкамені (фото 1916 року з австрійського архіву)

Палац у селі Пеняки. З другої половини XVIII ст. власником Пеняк був коронний ловчий Антоній Бельський. Село передавали у спадок дочці, внукові та правнучці, яка у другій половині XIX ст. стала дружиною українського графа Володимира Дідушицького, що заснував природознавчий музей у Львові та перший у Європі природоохоронний резерват «Пам’ятка Пеняцька». Їхня дочка Марія вийшла заміж за графа Тадеуша Ценського, й їхній син був останнім дідичем села.

Палац збудували 1776 року, він містив багаті розписи і колекції, оранжерею. Під час Першої світової війни, коли неподалік проходила лінія фронту, палацову гору обстріляли з гармат, внаслідок чого від маєтку залишилися руїни. Після війни власники не відбудовували його через нестачу грошей. Остаточно палац розібрали після Другої світової війни.

Палац Бохенських в Поникві. Звели його у XIX ст., поруч була каплиця, розкішний парк. У листопаді 1932 року власник Поникви Адольф Бохенський в околицях села створив природний заповідник для охорони унікальних скель і довколишнього букового лісу площею понад 24 га.

Палац в Поникві (фото до 1939 року)

Палац в Поникві (фото до 1939 року)

Палац у селі Черниця. Його збудували близько 1820 року, власник маєтку Тадеуш Ковнацький. Через руйнування, яких він зазнав під час Першої світової війни, споруду розібрали на будівельні матеріали.

Палац в Черниці (фото надав Генрик Баєвич, 13. 06.1906)

Палац в селі Яснище. У 1870 році власником села був Юзеф Мйончинський. 1890 року йому належали дві корчми та млин, а також понад 200 га землі. Палац знищений в Першу світову війну, як і все село.

Палац в Яснищі, 1916 рік

Палац в селі Кутище. У 1830-1845 роках власником села був граф Леопольд Стаженьський, у 1845-1850 – Еразм Коритовський та Франциск Бялецький, від 1851 року – Владислав Кунашевський. Після проходження фронту Першої світової у селі на 1918 рік залишилися 4 вцілілі житлові будинки. Селяни жили в землянках, шалашах, по кілька родин в одному будинку.

Палац в Кутищі (малюнок Селіни Домініковської, 17. 08. 1887 року)