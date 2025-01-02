На Львівщині створили новий туристичний маршрут, який охоплює палаци, маєтки та садиби Розділля. Частина з них в аварійному стані, деякі втрачені, але мають цікаві історії і романтичні пригоди минулого. ZAXID.NET розповідає про цікаві і маловідомі палаци Львівщини.

Цей туристичний путівник напрацювала команда «Палац Розділ» за проєктом «Мандри Роздільські» з амбітною метою: створити альтернативний «Золотій підкові Львівщини» маршрут палацами.

«Навіть в зруйнованому вигляді ці колись розкішні об’єкти культурної спадщини візуально фантастичні та належать до категорії «мальовничих руїн». А території довкола діючих об’єктів, що колись формувати цілісні палацово-паркові комплекси, зараз є зразками історичних парків та захоплюють мандрівників», – зазначають організатори маршруту.

До маршруту включено понад 10 об’єктів, серед них:

Палац Станіслава Мицельського у Бориничах. Фільварок у цьому селі існував ще з XVI ст. У 1873 році Станіслав Мицельський розбудував палац на два поверхи з двома вежами з елементами венеційської готики. Там було 49 кімнат, хол, великий зал для прийомів і пивниці. Будівлю прикрашали твори мистецтва, вишукані меблі, колекція зброї, монет і стародруків, велика бібліотека і палацова каплиця. У 1914 році російська армія пограбувала та спалила палац. У радянські часи руїни розібрали, на цьому місці влаштували «колгоспний двір».

Залишки вежі палацу в Бориничах

Маєток Вітольда Стефануса у Черниці. Оборонний двір заклав український дідич Мацей Чернійовський ще у XVII ст. Власники змінювалися, а останній з них – інженер Вітольд Стефанус – розбудував великий фільварковий комплекс. Від 1935 року у черницькому маєтку працювала державна рільнича школа з українською мовою навчання. У 1990-х там знімали один з перших українських серіалів «Злочин з багатьма невідомими» за мотивами повісті Івана Франка.

Маєток у Черниці

Палац Станіслава Скарбека у Закладі. Цей неоготичний комплекс звів будівничий театру ім. Заньковецької у Львові Станіслав Скарбек за зразком своєї австрійської резиденції. Це був доброчинний заклад для сиріт, лікування убогих і як притулок для літніх та немічних. У лісі неподалік збереглася каплиця-усипальниця самого Станіслава Скарбека.

Палац Скарбека у Закладі

Палац Язвинських у Бортниках. Палацово-парковий комплекс споруджений у середині ХІХ ст., згодом його перебудували за проєктом Юліана Захарієвича. Після Першої світової війни будівлю відбудували, на фронтоні досі видніється герб «Леліва».

Палац у Бортниках

Палац Любомирських у Ходорові. Маєток через шлюб з з графинею Лянцкоронською успадкував француз – генерал Карл де Во. Його палац спалили російські війська в 1915 році. У 1933-му там постав новий ардековий палац нащадків генерала Любомирських. У XX ст. у ньому працювала лікарня, а зараз будівлю адаптовують для житла переселенців.

Палац у Ходорові

Палац у Лівчицях. Точної інформації про власників і будівничих маєтку на березі річки Бережниця немає. За однією з версій, палац перебудував посол Галицького Сейму Броніслав Лось за зразками мисливських замків Європи та проєктом українського архітектора Івана Долинського. Довкола маєтку заклали парк зі ставом та рідкісними імпортованими деревами та квітами.

Палац у Лівчицях

Палац Жевуських-Лянцкоронських у Роздолі. Його заклав ще у XVII столітті як оборонний двір засновник містечка галицький боярин Мацей Чернійовський, згодом розбудували Жевуські і Лянцкоронські. Палац називали «українським Лувром» через велику колекцію творів мистецтва. Цьому палацу найбільше пощастило: його купили у приватну власність і потрохи відновлюють.

Палац у Роздолі

Загалом у Роздолі розвивають сферу гостинності. Там працює ревіталізований об’єкт «Стара школа», яка функціонує як хостел, кав’ярня, турцентр.

Додатковий бонусом на маршруті буде монастир і храм у Гніздичеві – зразок неоготичної архітектури. А влітку в лісах Красова можна пошукати руїни маєтку Абрагамовичів чи зробити квест містом Держів у пошуках маєтку Кшиштоня.

Сусідніми локаціями на Стрийщині є маєток Бруніцьких у Підгірцях, палац Грьодлів у Сколе та фортеця Тустань в Уричі.