Депутат Львівської облради і заступник міського голови Львова Любомир Зубач у вівторок, 24 червня, під час виступу п’ятого президента України Петра Порошенка тримав в руках плакат із написом «Львів пам’ятає сміттєву блокаду». Любомир Зубач пояснює, що таким чином хотів привернути увагу громадськості до непослідовності, яку демонструє Петро Порошенко щодо Львова.

«Політики люблять “теплу ванну”, а тут вийшло трошки не так. Я відчув певне хвилювання і навіть були закиди на мою адресу. Людині стало неприємно. Але я думаю, що громаді Львова, м’яко кажучи, теж було неприємно, коли в силу адміністративного тиску місто засипали сміттям. Я не люблю лицемірства. Сьогодні ти приїжджаєш до Львова, розказуєш про єдність, про важливість української мови. Так – мова важлива. Але дев’ять років тому ти хотів найбільше україномовне місто світу засипати сміттям, маючи певні політичні цілі. Це неприпустимо і ницо. Це забути неможливо і львів’яни пам’ятатимуть це десятиліттями», – зазначив Любомир Зубач в інтерв’ю ZAXID.NET.

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