Депутат облради і заступник міського голови Львова Любомир Зубач тримає в руках плакат із написом «Львів пам’ятає сміттєву блокаду» під час виступу лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка на сесії Львівської облради у вівторок, 24 червня. Візит Петра Порошенка до облради не мав конкретної мети. П’ятий президент виступив перед початком сесії із короткою промовою про те, що треба об’єднуватись заради перемоги і про важливість української мови. Під час його виступу Любомир Зубач тримав у руках плакат, що не пройшло повз увагу експрезидента і він назвав заступника міського голови «негідником з тризубом», оскільки той був одягнутий в чорне худі із зображенням тризуба. «Людина має властивість забувати. Особливо коротку пам’ять мають політики. І особливо, коли це стосується їхніх підлих і ницих вчинків. Сьогодні у рамках незрозумілого вояжу в обласну раду Петра Олексійовича вирішив йому нагадати: Львів має добру пам’ять. Саме про це мій плакат. Зачепило? Значить, мій вчинок був правильним», – прокоментував Зубач виступ Порошенка. Нагадаємо, після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у 2016 році у Львові почалися труднощі з вивезенням сміття, оскільки полігони у Львівській та інших областях масово відмовлялись приймати львівські відходи. Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово називав сміттєву блокаду політично вмотивованою, звинувачуючи в цьому тодішнього голову Львівської ОВА Олега Синютку, який діяв під егідою президента Петра Порошенка.

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