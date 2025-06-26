Картина потішить зірковим складом

Оприлюднена дата старту українського прокату нового фільму Рона Говарда. Картина «Еден» вийде в прокат 21 серпня 2025 року. А поки можна скласти перше враження про майбутній фільм, подившись його трейлер.

Фільм заснований на реальних подіях. Наприкінці 1920-х років на віддалений острів у Галапагоському архіпелазі прибуває група ідеалістів, що створити ідеальне суспілство подалі від цивілізації. Вони засновують колонію Еден. Проте появa загадкової Баронеси перетворює острів на майданчик для інтриг та навіть убивств, що так і залишились нерозкритими.

Стрічці може потішити справді зірковим складом: Джуд Лоу («Талановитий містер Ріплі», «Шерлок Голмс», «Фантастичні звірі», «Молодий Папа»), Ана де Армас («Ножі наголо», «Блондинка», «Балерина»), Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки», «Наполеон»), Сідні Свіні («Люблю тебе ненавидіти», «Білий лотос»), Даніель Брюль («Безславні виродки», «На Західному фронті без змін») та інші.

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Зняв фільм володар «Оскар» Рон Говард («Аполлон-13», «Ігри розуму», «Код да Вінчі»). Світова прем'єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто восени 2024 року.