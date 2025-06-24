Будівля кінотеатру «Львів» давно не використовується за призначенням та перебуває у занедбаному стані

Український католицький університет отримав будівлю колишнього кінотеатру «Львів» у Стрийському парку в оренду на 49 років за ціною 15 тис. грн у місяць (4 грн за м2). УКУ виявився єдиним учасником аукціону на право оренди приміщення кінотеатру.

У квітні цього року комісія з питань комунального майна Львівської облради, яку очолює депутат від партії «Голос» Ростислав Добош, підтримала ініціативу Українського католицького університету щодо можливості використання будівлі колишнього кінотеатру «Львів» (вул. Уласа Самчука, 12) для потреб вишу. Після цього у травні було оголошено аукціон з відповідними умовами.

В умовах аукціону прописали, що об’єкт передається в оренду з цільовим призначенням – для розміщення закладу вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавра, магістра та доктора філософії, реалізує освітні програми з прикладних, гуманітарних, суспільних наук, із розвитку бізнесу та державного управління.

У додаткових умовах аукціону, зокрема, зазначалося, що орендар має провести ревіталізацію будівлі та прибудинкової території за власні кошти без подальшого відшкодування вартості проведених робіт.

Двоповерхова будівля кінотеатру «Львів» загальною площею 3514 м2 не є пам’яткою культурної спадщини та перебуває на балансі комунального закладу ЛОР «Львівський палац мистецтв», куди і йтиме орендна плата. Термін оренди – 49 років. Стартова ціна оренди становила близько 10,7 тис. грн у місяць.

УКУ виявився єдиним учасником аукціону та був визнаний переможцем із запропонованою ціною оренди у 15 тис. грн/міс (4 грн/м2).

20 червня в УКУ повідомили про символічну передачу ключа від кінотеатру «Львів» університету, який отримав це приміщення від Львівської облради в довгострокову оренду на 49 років. Університет планує створити у цій будівлі освітньо-культурний центр.

Приміщення кінотеатру «Львів» давно не використовується за призначенням та перебуває у занедбаному стані. Частину приміщень ЛОР передавала в оренду підприємцям, що займаються ресторанним бізнесом та наданням послуг харчування. У 2023 році ЛОР заявляла про виселення орендарів через несплату орендної плати.

Для порівняння Львівська міськрада передала в оренду ТзОВ «Холдинг Емоцій !Фест» приміщення колишньої ротонди у Стрийському парку під «П’яну вишню» з місячною ціною оренди 186,3 тис. грн (понад 4 тис. грн/м2). Щоправда, у квітні 2025 року адміністрація парку заявляла, що холдинг заборгував за оренду 1 млн грн.