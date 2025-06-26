Дійтез з психічними розладами відтепер лікуватимуть у багатопрофільних дитячих лікарнях

Із 1 липня дітей з психічними розладами більше не направлятимуть до психіатричних лікарень. Стаціонарна психіатрична допомога дітям до 18 років фінансуватиметься виключно в багатопрофільних дитячих лікарнях. Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку реалізації програми медичних гарантій, повідомило 26 червня МОЗ України.

Моніторингові перевірки, які МОЗ проводило у 2024-2025 роках, виявили серйозні системні проблеми в наданні психіатричної допомоги дітям у спеціалізованих психіатричних закладах. Зокрема, зафіксовано випадки необґрунтованої госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, у тому числі дітей з уразливих соціальних груп.

«Зміни передбачають, що договори з Національною службою здоров'я України на надання психіатричної допомоги дітям зможуть укладати лише багатопрофільні заклади охорони здоров'я з надання медичної допомоги дітям. У багатопрофільних дитячих лікарнях психіатри працюватимуть у тісній співпраці з педіатрами, неврологами, ендокринологами та іншими вузькими спеціалістами. Це дозволить забезпечити комплексний підхід до лікування, враховуючи стан фізичного і психічного здоров'я дитини, адже психічні розлади часто супроводжуються іншими захворюваннями», – кажуть у МОЗ.

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Ще однією критично важливою перевагою багатопрофільних дитячих лікарень є наявність відділень інтенсивної терапії для дітей та сучасного реанімаційного обладнання. Ці можливості можуть стати життєво необхідними у випадках тяжких психічних станів, коли дитина потребує інтенсивної медичної допомоги, яку неможливо надати у звичайних психіатричних лікарнях.

Не менш важливим є те, що коли психіатрична допомога надається в загальному дитячому медичному закладі, це формує правильне сприйняття психічного здоров'я як невід'ємної частини загального медичного супроводу дитини.

Відтепер відповідні послуги будуть інтегровані в заклади охорони здоров’я, які входять до спроможної мережі госпітальних округів, зокрема: кластерні, надкластерні багатопрофільні лікарні для дорослих та дітей, а також у державні медичні заклади. У регіонах, де спроможна мережа медичних закладів ще не сформована, психіатрична та психосоціальна допомога надаватиметься в тих закладах, які вже мають укладені договори з НСЗУ.

У МОЗ також нагадують, що отримати допомогу у Центрах ментального здоров’я можна самостійно, звернувшись до найближчого такого закладу, або за направленням від сімейного лікаря чи іншого фахівця. Знайти найближчий ЦМЗ можна за допомогою електронної карти НСЗУ (обравши необхідний пакет послуг), або зателефонувавши за номером 1677.