Міжнародний форум Unbroken Justice зібрав правників, політиків, Особливу увагу на міжнародному форумі приділили психологічній підтримці людей, що пережили полон

Днями Львів став центром міжнародної дискусії про справедливість, підтримку жертв полону та тортур, а також відповідальність країни-агресора за злочини проти людяності. Міжнародний форум Unbroken Justice зібрав правників, політиків, психологів та людей, які безпосередньо пережили полон.

Форум відкрив український журналіст, військовий та правозахисник Максим Буткевич, який пробув у російському полоні 2 роки та 4 місяці, повідомила пресслужба ЛМР.

«Я розумів, що якщо мене називають правозахисником, у мене є єдиний спосіб захистити права людини – це взяти до рук зброю. У полоні порушення прав людини – це система, яка намагається перетворити людину на бездушний предмет. Головними знаряддями окупантів є страх і біль», — каже Максим Буткевич.

«Коли ми чуємо історії тих, хто пережив полон, ми краще розуміємо сутність слова “геноцид”. Сьогодні, у 125-й день народження Рафала Лемкіна, ми говоримо про необхідність спеціального трибуналу. Злочинці мають понести відповідальність за цю війну», — наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Під час форуму підписали Меморандум про співпрацю між українськими та європейськими містами в межах ініціативи «Незламні міста». Це ще один крок до солідарності та взаємної підтримки громад під час війни.

Також у межах форуму відкрили перший в Україні Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури — Центр ментального здоров’я Святого Лева Великого. Це місце, де військові та цивільні отримуватимуть психологічну підтримку та терапію.

Одним із ключових результатів форуму стало ухвалення Львівського комюніке, яке озвучив британський юрист, професор міжнародного права Філіп Сендс.

«Вперше з часів Нюрнберга ми створюємо спеціальний трибунал – відповідь міжнародної спільноти на безкарність. Справедливість – це голос тих, хто пережив полон, катування, втрати. Ми маємо бути разом, щоб захистити людську гідність і цінності», – наголосив Філіп Сендс.

Особлива увага на форумі приділялася психологічній підтримці людей, які повернулися з полону. Французька клінічна психологиня Беатріс Пацалідіс-Гофманн підкреслила: «Корінь проблеми – невимовність. Важко лікувати те, про що мовчать. Люди, які пережили полон, втратили довіру до світу та людей. Нам важливо допомогти їм повернути цю довіру».

Львівське комюніке закликає притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України, реформувати міжнародне право для ефективнішого захисту жертв агресії та зробити Львів платформою для дискусій щодо міжнародного правосуддя.