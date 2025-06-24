У вівторок, 24 червня, у Львові відкрили перший в Україні Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури – він став частиною екосистеми Unbroken.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у Центрі допомоги людям, які пережили полон та тортури, є 17 кімнат для проживання пацієнтів, простори для амбулаторної та стаціонарної допомоги, сучасні методи терапії.

«Поруч – окрема будівля для арттерапії: на першому поверсі – гончарня, на другому – художня майстерня. Але якщо хтось хоче ткати, співати чи займатись музикою – ми підлаштуємось. Бо головне – дати людині свободу і середовище, де можна відновитись», – написав Андрій Садовий.

Центр допомоги людям, які пережили полон та тортури, відкрили на вул. Лемкіна у Львові. Мер Львова подякував уряду Фландрії та меру Мехелена Барту Сомерсу, який чимало зробив для реалізації цього проєкту.

Нагадаєом, що триповерхова будівля на розі вул. Замартинівської, 83 та вул. Рафала Лемкіна (колишня вул. Малинова) слугувала головним лікувальним корпусом Львівського шкірновенерологічного диспансера та перебувала в комунальній власності міста. У будівлі діяла поліклініка та лабораторія. У 2008 році Львівська обласна рада оформила право спільної власності на це приміщення, однак Львівська міська рада оскаржила це рішення ЛОР в суді.