Фонд Марти Костюк планує поширити практику шкільних уроків тенісу з Львівщини на всю Україну

Фонд Марти Костюк оголосив про старт проєкту «Шкільний матч-пойнт» для інтеграції тенісу в уроки фізичної культури у школах Львівській області. Для цього стартували два конкурсні відбори: професійних тренерів-амбасадорів та відбір шкіл, а головне – вчителів фізкультури, які готові впроваджувати уроки тенісу.

Хто може стати тренером

Зараз триває відбір п’яти тренерів-амбасадорів зі Львова та Львівської області. Фонд шукає тренерів, які не лише вміють навчати, а й готові ділитись знаннями та підтримувати вчителів фізичної культури для впровадження тенісу в шкільні програми.

Кандидати пройдуть спеціальне навчання й надаватимуть консультаційну та тренерську підтримку школам у форматі офлайн та онлайн. Співпраця передбачає договір з договірною оплатою.

Фахівці мають відповідати таким критеріям:

наявність чинної тренерської сертифікації (ITF, Федерація тенісу України, GPTCA, PTR);

досвід роботи з дітьми та дорослими не менш ніж 2 роки;

високий рівень професійних та етичних якостей;

мотивація до наставницької діяльності;

відкритість до короткострокових поїздок у межах області;

цифрова грамотність на рівні впевненого користувача;

дотримання принципів здорового способу життя.

Які школи зможуть взяти участь у програмі

Паралельно триває відбір загальноосвітніх шкіл для участі в програмі. Пріоритет надається закладам, які відповідають таким критеріям:

відкритість до сучасних підходів у фізичному вихованні та готовність стати осередком розвитку тенісу;

не менш ніж 250 учнів;

наявність спортивної зали;

наявність щонайменше одного вмотивованого вчителя або вчительки фізичної культури, які готові пройти навчання, працювати з тренерами-наставниками та мають впевнений рівень цифрових навичок;

готовність укласти договір для впровадження навчальної програми та проводити тенісні змагання;

можливість прийняти тенісний інвентар на баланс школи.

Реєстрація для участі – на сайті Фонду. Дедлайн подання анкет для тренерів та загальноосвітніх шкіл – 20 липня.

Уже цього року Фонд планує охопити 15 шкіл та познайомити з тенісом понад 5000 дітей. У майбутньому програму планують розширювати на всю Україну.