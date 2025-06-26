На Львівщині шукають тренерів з тенісу для шкільних вчителів фізкультури
Фонд Марти Костюк оголосив про старт проєкту «Шкільний матч-пойнт» для інтеграції тенісу в уроки фізичної культури у школах Львівській області. Для цього стартували два конкурсні відбори: професійних тренерів-амбасадорів та відбір шкіл, а головне – вчителів фізкультури, які готові впроваджувати уроки тенісу.
Хто може стати тренером
Зараз триває відбір п’яти тренерів-амбасадорів зі Львова та Львівської області. Фонд шукає тренерів, які не лише вміють навчати, а й готові ділитись знаннями та підтримувати вчителів фізичної культури для впровадження тенісу в шкільні програми.
Кандидати пройдуть спеціальне навчання й надаватимуть консультаційну та тренерську підтримку школам у форматі офлайн та онлайн. Співпраця передбачає договір з договірною оплатою.
Фахівці мають відповідати таким критеріям:
- наявність чинної тренерської сертифікації (ITF, Федерація тенісу України, GPTCA, PTR);
- досвід роботи з дітьми та дорослими не менш ніж 2 роки;
- високий рівень професійних та етичних якостей;
- мотивація до наставницької діяльності;
- відкритість до короткострокових поїздок у межах області;
- цифрова грамотність на рівні впевненого користувача;
- дотримання принципів здорового способу життя.
Які школи зможуть взяти участь у програмі
Паралельно триває відбір загальноосвітніх шкіл для участі в програмі. Пріоритет надається закладам, які відповідають таким критеріям:
відкритість до сучасних підходів у фізичному вихованні та готовність стати осередком розвитку тенісу;
не менш ніж 250 учнів;
наявність спортивної зали;
наявність щонайменше одного вмотивованого вчителя або вчительки фізичної культури, які готові пройти навчання, працювати з тренерами-наставниками та мають впевнений рівень цифрових навичок;
готовність укласти договір для впровадження навчальної програми та проводити тенісні змагання;
можливість прийняти тенісний інвентар на баланс школи.
Реєстрація для участі – на сайті Фонду. Дедлайн подання анкет для тренерів та загальноосвітніх шкіл – 20 липня.
Уже цього року Фонд планує охопити 15 шкіл та познайомити з тенісом понад 5000 дітей. У майбутньому програму планують розширювати на всю Україну.