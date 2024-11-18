Марта Костюк - перша ракетка України

В українських школах популяризуватимуть теніс. Міністерство освіти та науки підписало меморандум з благодійним фондом Марти Костюк. Співпраця передбачає оновлення формату викладання тенісу в школах, створення умов та ресурсів для уроків фізкультури.

«Я хочу, щоб кожна дитина в Україні мала можливість відчути ту силу та натхнення, які дарує теніс. Співпраця з МОН допомагає інтегрувати теніс у шкільну програму, що сприятиме фізичному розвитку молодого покоління. Я впевнена, що спорт може стати цінною складовою освіти й допомогти дітям зростати стійкішими й успішнішими», – прокоментувала перша ракетка України й засновниця благодійного фонду Марта Костюк.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Основні напрями розвитку тенісу в державних школах:

Оновлення модуля «Теніс» варіативної частини модельної навчальної програми. Йдеться про забезпечення доступу учнів до тенісу, його якісне викладання для розвитку фізичних навичок. Тут врахують методи для мінімізації ризику травм під час занять.

Підготовка й сертифікація вчителів фізичної культури. Вчителів фізичної культури навчать ефективного викладання основ тенісу без доступу до професійних кортів. Теніс адаптують до менших, пристосованих просторів – шкільних майданчиків чи спортзалів з використанням наявного обладнання.