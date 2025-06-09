Чим молодщими є діти, тим більше часу вони проводять на свіжому повітрі

Щоденна фізична активність та спортивні заняття школярів віком до 12 років сприяють зменшенню ризику дитячих психічних розладів. До такого висновку дійшли вчені під час дослідження у Швеції, повідомляє «Освіторія» з посиланням на British Journal of Sports Medicine.

Науковці дослідили понад 16 тисяч дітей, які народилися між 1997 і 1999 роками у Швеції. Їхні родичі фіксували інформацію про щоденну фізичну активність дітей у віці 5, 8 та 11 років.

Батьки відповідали на запитання:

скільки годин на день у середньому дитина рухається (бавиться, стрибає або бігає);

скільки часу на день у середньому дитина проводить на свіжому повітрі.

У віці 8 та 11 років обидва запитання уточняли окремо для шкільних та нешкільних днів, тобто оцінювали середню кількість годин на день для фізичної активності та часу на свіжому повітрі поза уроками. Участь в організованих видах спорту фіксували в годинах на тиждень і вимірювали лише у віці 11 років.

Підсумки дослідження

Дослідники дійшли висновків, що фізична активність зменшувала ризик тривожності майже на 40% у хлопців віком 5 та 11 років. Те саме стосувалося й депресії: її рівень був нижчим на 19% у хлопців у п’ятирічному віці та на 23% у віці восьми років.

Участь в організованих спортивних заняттях в 11 років пов’язана зі зниженням ризику психічних розладів у дівчат на 12%, а у хлопців – на 23%.

Також дослідники зазначають, що зі зростанням дитини знижується тривалість її щоденної фізичної активності: з трохи більш ніж чотирьох годин у 5 років до 2,5 години на день в 11 років.

Дослідники вважають, що фізична активність та участь в організованих видах спорту можуть захистити дітей від психічних захворювань у майбутньому (тривоги та залежності у хлопців і дівчат, а також депресії у хлопців). Адже вік від 10 до 12 років є критично важливим для розвитку психологічної стійкості. Натомість час, проведений на свіжому повітрі, не показав захисних зв’язків.