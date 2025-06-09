Спорт попереджує депресію та тривожність у школярів: результати дослідження
Щоденна фізична активність та спортивні заняття школярів віком до 12 років сприяють зменшенню ризику дитячих психічних розладів. До такого висновку дійшли вчені під час дослідження у Швеції, повідомляє «Освіторія» з посиланням на British Journal of Sports Medicine.
Науковці дослідили понад 16 тисяч дітей, які народилися між 1997 і 1999 роками у Швеції. Їхні родичі фіксували інформацію про щоденну фізичну активність дітей у віці 5, 8 та 11 років.
Батьки відповідали на запитання:
скільки годин на день у середньому дитина рухається (бавиться, стрибає або бігає);
скільки часу на день у середньому дитина проводить на свіжому повітрі.
У віці 8 та 11 років обидва запитання уточняли окремо для шкільних та нешкільних днів, тобто оцінювали середню кількість годин на день для фізичної активності та часу на свіжому повітрі поза уроками. Участь в організованих видах спорту фіксували в годинах на тиждень і вимірювали лише у віці 11 років.
Підсумки дослідження
Дослідники дійшли висновків, що фізична активність зменшувала ризик тривожності майже на 40% у хлопців віком 5 та 11 років. Те саме стосувалося й депресії: її рівень був нижчим на 19% у хлопців у п’ятирічному віці та на 23% у віці восьми років.
Участь в організованих спортивних заняттях в 11 років пов’язана зі зниженням ризику психічних розладів у дівчат на 12%, а у хлопців – на 23%.
Також дослідники зазначають, що зі зростанням дитини знижується тривалість її щоденної фізичної активності: з трохи більш ніж чотирьох годин у 5 років до 2,5 години на день в 11 років.
Дослідники вважають, що фізична активність та участь в організованих видах спорту можуть захистити дітей від психічних захворювань у майбутньому (тривоги та залежності у хлопців і дівчат, а також депресії у хлопців). Адже вік від 10 до 12 років є критично важливим для розвитку психологічної стійкості. Натомість час, проведений на свіжому повітрі, не показав захисних зв’язків.