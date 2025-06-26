Власник авто виявився злісним неплатником штрафів за паркування

У середу, 25 червня, у Львові приватний виконавець у межах відкритого виконавчого провадження арештував автомобіль Volkswagen Passat B6, власник якого від початку 2022 року накопичив 49 несплачених штрафів за порушення правил платного паркування, зупинки та стоянки.

Як повідомили в міському управлінні безпеки та вуличної інфраструктури, загальна сума несплачених штрафів власника автомобіля становить 40,5 тис. грн.

«Протягом останніх трьох років водій практично не сплатив жодного зі складених щодо нього повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності», – йдеться в повідомленні управління.

Автомобіль арештували через систематичну несплату штрафів

Через те, що власник авто систематично ігнорував оплату штрафів, управління передало справу на примусове виконання. У таких випадках з порушника можуть стягнути гроші або, як у цьому випадку, арештувати автомобіль.

В управлінні також нагадали водіям, що протягом 10 днів надається знижка 50% на оплату штрафів, загальний термін сплати штрафу – 30 днів. Також є можливість оскаржити штраф у судовому порядку впродовж 10 днів від моменту його отримання. Це стосується як повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності, так і постанов про накладення адміністративного стягнення.