Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив об’єднати аграрні бізнеси відомих львівських підприємців Миколи Кмітя і Тарас Кицмея. Співвласник ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей став партнером бізнесмена Миколи Кмітя, якому належить торгова марка «Мукко», у будівництві молочної ферми.

Як йдеться у рішенні комітету від 26 червня, компанії «Гірське молоко» з Моршина дозволили «придбання активів ТОВ «Мукко Мілк», що забезпечують здійснення господарської діяльності». Натомість трьом іншим бізнесменам (їхніх ПІБ комітет не оприлюднив) дозволили «набуття контролю на ТОВ «Гірське молоко».

Компанією з Моршина, згідно з даними платформи великих даних VKURSI, одноосібно володіє співзасновник ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей. «Гірське молоко» має земельний банк сукупною площею 215,5 га у Стрийському районі, найбільше – поблизу сіл Довголука, Жулин і Братківці у передгір’ї Карпат.

Натомість кінцевими власниками ТОВ «Мукко Мілк» є Микола Кміть (39,91%), його син Назар Кміть (27,85%) та Юрій Швидченко (27,85%). Їхній основний продукт – тверді та м’які сири під брендом «Мукко» (коров’ячі та козячі). Ферма та переробний завод розташовані в селі Угерсько Стрийської громади.

Раніше Тарас Кицмей повідомляв, що він із партнерами почали будувати коров’ячу ферму на Львівщині. На початковому етапі там планується утримувати кілька тисяч корів, які даватимуть молоко для подальшої переробки.

У коментарі ZAXID.NET Микола Кміть повідомив, що йдеться про об’єднання бізнесів задля реалізацію проєкту – будівництва найбільшої у Львівській області молочної ферми. За його словами, одним із власників компанії «Гірське молоко» стане його зять. Цьогоріч вони планують закупити 500 корів молочних порід, згодом їхню кількість планують збільшити до 2000 голів. На початковому етапі молоко планують використовувати для збільшення виробництва сирів «Мукко» та іншої продукції. Згодом – можливий продаж сирого молока зацікавленим бізнесам.

«В Україні немає проблеми куди подіти молоко. У нас на заході, наприклад, є переробні заводи «Галичини» та «Молокії». Якщо буде потреба – будемо продавати», – розповів Микола Кміть.

Як писав ZAXID.NET, «Мукко мілк» вже розпочала будівництво молочної ферми на 18 га на околиці села Долішнє у Моршинській громаді. Майбутня ферма матиме понад 69 тис. м2 загальної площі, на її території будуть кілька корівників, ветпункт, склад кормів та інші об’єкти. У серпні підприємство запустить першу чергу.