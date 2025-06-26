Велика Британія придбає 12 винищувачів F-35A

Велика Британія змінює свою ядерну доктрину та закуповує в США ескадрилью винищувачів, здатних нести ядерні бомби американського виробництва. Йдеться про літаки F-35A, які дозволять країні вперше за 30 років запускати ядерне озброєння з повітря, повідомило 25 червня The Wall Street Journal.

За даними видання, наразі британське ядерне озброєння базується на чотирьох атомних ракетних підводних човнах Vanguard. Втім, на тлі агресії Росії Велика Британія вперше за кілька десятиліть вирішила переглянути свою ядерну доктрину.

Однією з причин розширення ядерного потенціалу в Європі стала ізоляціоністська політика президента США Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що Європа має захищатися без участі Сполучених Штатів. Зокрема, через це Велика Британія готова повернутися до обслуговування ядерних бомб класу «повітря — земля», від яких відмовилися з міркувань економії після Холодної війни.

Ще одним фактором поповнення британського авіапарку ракетоносіями стало те, що Франція та США змогли використати свою ядерну авіацію на початку російського вторгнення до України, щоб стримати Росію від застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Водночас Велика Британія не могла завадити Росії та відмовилася видавати розташування своїх човнів.

Тож Велика Британія купує ескадрилью F-35А – літаки дешевші в обслуговуванні, аніж підводні човни, а також можуть нести менші тактичні ядерні заряди для точкових ударів. Йдеться про закупівлю 12 літаків.

Про придбання літаків у США Велика Британія повідомила під час саміту НАТО, який відбувся 24-25 червня в Гаазі. Зазначимо, під час саміту країна також зобов’язалася збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП до 2035 року.