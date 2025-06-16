Росія та США продовжують лідирувати за кількістю ядерних боєголовок

Майже всі ядерні держави у 2024 році активно модернізували свої арсенали, додаючи більш сучасні системи й нарощуючи кількість боєголовок. Про це йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, яка була опублікована у понеділок, 16 червня.

За даними інституту, станом на січень 2025 року у світі налічувалася 12 тис. 241 ядерна боєголовка, з яких 9 тис. 614 перебувають на складах для потенційного використання.

Найшвидше у 2024 році збільшувався ядерний арсенал Китаю, який на кінець року мав щонайменше 600 ядерних боєголовок, це приблизно на 100 більше, ніж роком раніше. Крім цього, до січня 2025 року Китай завершив будівництво або був близький до завершення ще майже 350 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

«Залежно від того, як він вирішить структурувати свої збройні сили, Китай до кінця десятиліття може мати щонайменше стільки ж МБР, скільки Сполучені Штати чи Росія. Однак, навіть якщо Китай до 2035 року досягне максимальної прогнозованої кількості 1500 боєголовок, це все одно становитиме лише близько однієї третини від ядерних арсеналів США й РФ», – йдеться у доповіді.

Також лідирувати за кількістю ядерних боєголовок у світі продовжує Росія, яка має 5 тис. 459 одиниць, на другому місці йдуть Сполучені Штати з 5 тис. 177 боєголовками. Тоді як Північна Корея станом на січень мала близько 50 ядерних боєголовок, стільки ж, скільки й минулого року.

Кількість ядерних боєголовок у країн світу, інфографіка Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру

«Епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, що тривала з моменту закінчення холодної війни, добігає кінця. Натомість ми бачимо чітку тенденцію нарощування ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмови від угод про контроль над озброєннями», – зазначив старший науковий співробітник профільної програми СІПРІ, директор проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ханс Крістенсен.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Росія модернізує шахти для зберігання ядерної зброї.