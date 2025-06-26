Кава дорожчає через зміни клімату, скорочення врожаїв та дисбалансі між попитом і пропозицією

Світові ціни на каву арабіку оновили рекорд. Головними причинами стрімкого здорожчання є обмежена пропозиція у Бразилії, найбільшому світовому виробникові, та занепокоєння щодо майбутнього врожаю. Експерти стверджують, що дешевої кави вже не буде, подальше зростання її вартості неминуче.

У світі попит стабільно перевищує пропозицію, а фермери скорочують продажі в очікуванні на новий врожай, розповів доктор економічних наук, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький у коментарі сайту «Комерсант».

«Від травня 2024 року до травня 2025 року ціна кави збільшилася фактично наполовину – від 2,20 доларів США/фунт до 3,34 доларів США/фунт. Урожай 2024 року у В’єтнамі та Бразилії через тривалі погодні негаразди наприкінці літа не виправдав оптимістичних прогнозів», – зазначив економіст.

Україна повністю залежить від імпорту кави, какао та чаю, тому глобальні коливання цін відбиваються на вартості цих продуктів на полицях. Окрім того, через війну постачальники стикаються з браком продукції, а курс валют постійно зростає, стрімко впливаючи на кінцеву вартість.

«Профільні компанії-імпортери постійно несуть додаткові ризики і збитки в умовах збройної агресії РФ проти України, вимушено закладаючи ці витрати в ціну для кінцевого споживача», – пояснив Духницький. За його словами, ці продукти мають здатність зберігатись тривалий час, тому внутрішнє зростання цін зазвичай відбувається з відтермінуванням у 3–4 місяці після глобального здорожчання.

Згідно зі звітом маркетингової агенції Blix Group та моніторингової компанії Hiper-Com Poland, підвищення цін на каву стосується як преміум-сегменту, так і масових брендів. За словами авторів дослідження, подальше зростання неминуче в довгостроковій перспективі. У травні цього року мелена кава в магазинах була на понад 25% дорожчою, ніж торік. Також ціни на розчинну каву за той самий період зросли на 20,3%.

Причин подорожчання є кілька. Перша – це проблеми з постачанням на світовому ринку. Вони є наслідком несприятливих погодних умов, що призвели до поганих врожаїв двох популярних видів кави, а саме арабіки в Бразилії та робусти у В’єтнамі. У підсумку – ціни на сировину на біржах зростають. Другий чинник – це дії дистриб’юторів та роздрібних мереж. У першій половині цього року вони перестали пом’якшувати коливання ринку та почали перекладати зростання витрат на клієнтів.

За словами аналітиків UCE Research, ситуація на ринку кави не зміниться в найближчому майбутньому, особливо враховуючи, що постійні зміни клімату ускладнюють вирощування кави. Багато експертів прогнозують, що до 2050 року площа посівів може скоротитися навіть вдвічі. Таким чином, ціновий тиск зростатиме.