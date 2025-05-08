Магістерську програму запроваджують через попит працівників в кавовій індустрії

З наступного навчального року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича запровадять нову навчальну програму з вивчення та експертизи кави, чаю і какао. На такій програмі навчатимуться студенти-магістри. У вищому навчальному закладі розповіли, що вивчати продукти з субтропічної сировини вирішили через те, що в Україні зараз спостерігається попит на працівників в кавовій індустрії.

З вересня у Чернівецькому національному університеті готуватимуть фахівців у сфері експертизи та технології субтропічних продуктів, зокрема, кави, чаю та какао, повідомило «Суспільне.Чернівці».

Нову освітню програму запровадять для студентів, які здобуватимуть спеціальність «Харчові технології». Однак, за словами завідувачки кафедри хімії та експертизи харчової продукції Анастасії Сачко, навчання для магістрів сфокусують на каві. Це дає змогу студентам проходити практику й працевлаштовуватись не лише на підприємствах, пов'язаних із переробкою субтропічної сировини, а і на решті підприємств харчової галузі.

«Попри акцент на продукції із субтропічної сировини, студенти не будуть обмежені вузькою спеціалізацією. Однак вони будуть цінними для кавової індустрії, яка зараз активно розвивається в Україні і відчуває певний кадровий голод», – розповіла Анастасія Сачко.

Навчатимуть студентів викладачі університету, фахівці з харчових технологій, запрошені лектори, а також бізнесмени-практики у кавовій галузі. Зокрема, на підприємствах-партнерах ЧНУ працюють фахівці, серед яких є чемпіони світу з обсмажування кави. У програмі передбачили дві фахові практики. Перша – це практика з експертизи продуктів на основі субтропічної сировини, яка проходитиме в лабораторіях із сучасним обладнанням партнерів, зокрема компанії Донау Лаб Україна. Друга – це виробнича практика. Відбуватиметься на підприємствах харчової промисловості, зокрема кавових.

Чернівецький національний університет розпочне навчання на цій магістерській програмі з вересня 2025 року. Для зарахування потрібно буде скласти ЄВІ та фаховий вступний іспит.