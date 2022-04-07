Випадки примусової мобілізації до армії РФ зафіксовані на околицях Маріуполя та на Запоріжжі

У містах, які повністю чи частково захоплені армією РФ, починається примусова мобілізація у збройні сили агресора. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«На околицях Маріуполя, що тимчасово контролюються російськими бойовиками, окупанти примусово мобілізують чоловіків. За інформацією мешканців, мобілізованих планують використати як «гарматне м’ясо» у вуличних боях у місті для прикриття ворожої армії та терористів так званої «ДНР», – написала Людмила Денісова 7 квітня у Telegram.

За даними омбудсменки, чотири дні тому у Василівці Запорізької області окупанти почали затримувати чоловіків на блокпосту. Розпочався перепис чоловічого населення. Повістки їм поки що не вручають. Ймовірно, що цих чоловіків також змушуватимуть воювати за підрозділи російської армії.

«Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка суворо забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах», – наголосила Людмила Денісова.

Вона звернулась до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії ОБСЄ з проханням врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини з боку РФ в Україні.