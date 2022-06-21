Руйнування у Харкові після обстрілів росіянами

Впродовж вівторка, 21 червня, в результаті російських обстрілів в Харкові та Харківській області загинуло 15 людей, ще 16 – поранено. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у самому Харкові – 11 поранених та 5 загиблих. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати – поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих.

Окупаційні війська також обстріляли Чугуївську громаду Харківської області, за попередніми даними 6 людей загинули.

«За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранені. Дані оновлюються», – написав Синєгубов у Telegram.

Голова Харківської ОВА наголосив, що дії Росії є тероризмом, і ці злочини проти людяності мають бути покарані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України затримала російського агента, який здавав ворогу позиції українських військових на Харківщині.