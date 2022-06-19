Олег Куцин загинув від прямого влучання росіян під час наради

На східному фронті загинув командир батальйону «Карпатська Січ» 56-річний Олег Куцин (позивний «Кум»), повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«На східному фронті загинув один з найпотужніших командирів – Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник “Легіону Свободи”, командир батальйону “Карпатська Січ” (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером», – написав Марцінків у Facebook у неділю, 19 червня.

Він також висловив співчуття родині загиблого.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок повідомив, що «Кум» загинув на Ізюмському напрямку (Харківська область). А речниця ВО «Свобода» Христина Равлюк у коментарі Еспресо заявила, що це сталося внаслідок «прямого влучення під час наради».

Хто такий Олег Куцин

Олег Куцин – український громадський, політичний та військовий діяч, керівник «Легіону Свободи», член політради ВО «Свобода». Двічі обирався депутатом Тячівської міської ради Закарпатської області. Родом з Івано-Франківська, проте жив і працював на Закарпатті. Мав три вищі освіти (Івано-Франківський інститут нафти і газу, «Львівська політехніка», Національна академія державного управління при президентові України).

З початком військових дій на сході України Куцин організував волонтерську групу, яка збирала та доправляла допомогу українським військовим, які служили в районі Слов'янська Донецької області. На початку літа 2014 року волонтери вирішили вступити до лав Національної гвардії. З його ініціативи постала добровольча штурмова рота «Карпатська Січ». Пізніше підрозділ було розширено до меж батальйону й перейменовано на «Окрему добровольчу чоту «Карпатська Січ» (ОДЧ «Карпатська Січ»). Це 49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ.