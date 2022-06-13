Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала російського агента, який здавав ворогу позиції українських військових на Харківщині. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Як повідомляється, агента ФСБ затримали у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.

У відомстві також оприлюднили відео затримання зловмисника. Повідомляється, він якраз йшов на чергове завдання від своїх російських кураторів.

Тепер чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.