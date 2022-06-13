На Харківщині місцевий житель здавав ФСБ позиції українських військових
Чоловіка завербували через інтернет
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
0 0
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі
Служба безпеки України затримала російського агента, який здавав ворогу позиції українських військових на Харківщині. Про це повідомила прес-служба СБУ.
Як повідомляється, агента ФСБ затримали у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.
У відомстві також оприлюднили відео затримання зловмисника. Повідомляється, він якраз йшов на чергове завдання від своїх російських кураторів.
Тепер чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter