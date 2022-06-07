Колишній бойовик «ДНР» хотів влаштуватися на службу у підрозділ українських десантників

Контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика «ДНР», який хотів влаштуватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомили у вівторок, 7 червня в СБУ, уродженець Донеччини у 2019 році прийняв присягу на вірність так званій «ДНР» та упродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ. Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ.

Затриманий раніше проходив службу у незаконному збройному формуванні «ДНР»

Колишнього бойовика затримали. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за участь у терористичній організації (ч.1 ст.258-3) та участь у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 ККУ).

Також правоохоронці встановлюють справжню мету «палкого бажання» фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки екс-бойовика з псевдоспецслужбами так званої «ДНР» та ймовірність його співпраці з ними.