Контррозвідники СБУ викрили і затримали у Львові агента ворожих спецслужб, який займався розвідкою.

«Як встановило слідство, чоловік, який тривалий час проживав на тимчасово окупованій території, був завербований спецслужбами агресора. Запроданець прибув на територію нашої держави із завданням провести розвідку на заході Україні», – повідомили у СБУ 1 квітня.

Спецпризначенці СБУ затримали агента у Львові наприкінці березня. Завдяки вчасному викриттю і затриманню він не встиг передати важливу розвідувальну інформацію ворогу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.111 ККУ (державна зрада).

Нагадаємо, 26 березня поліція затримала чоловіка, який знімав ракетні обстріли Львова російськими ракетами. Цю інформацію він відправляв на російські телефонні номери.