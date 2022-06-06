В учасників злочинного угруповання виявили зброю та обладнання російського спецназу

На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, учасники якого готувалися допомогти ворогу у разі повторного вторгнення. За інформацією СБУ, до складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких завербували російські спецслужби. У них виявили зброю та обладнання російського спецназу, які вони зберігали у себе вдома і в гаражах поблизу Чернігова.

«Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і автомати безшумної стрільби «Вал». Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ», – повідомили в СБУ.

Фото СБУ

Також під час обшуків у них виявили: снайперську гвинтівку Драгунова з глушником, бойові осколкові гранати, набої до стрілецької зброї, а також оптичні приціли та прилади нічного бачення.

Наразі всіх учасників групи затримали. Зараз вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.