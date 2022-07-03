За оцінками британської розвідки, Росія скоріш за все проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль. Про це йдеться в огляді за 3 липня.

Розвідка згадує заяви маріонеткових посадовців з приводу організації «референдуму» щодо приєднання до РФ до осені 2022 року. На їхню думку, затримання 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва є спробою окупаційної влади придушити опір. Відзначається, що масштабний збройний і мирний спротив окупації на Херсонщині триває.

«Херсонська область найбільш повною мірою потрапила під російську окупацію з лютого 2022 року, і якесь "конституційне" рішення для обґрунтування окупації напевно буде пріоритетною політичною ціллю для Росії. З великою ймовірністю РФ вдасться до сфальсифікованого голосування, щоб забезпечити собі прийнятний результат», – зазначають в огляді.

Нагадаємо, що 28 червня у Херсоні російські військові викрали міського голову Ігоря Колихаєва. Мер був на роботі в офісі, куди переїхали співробітники міськвиконкому, що залишилися в місті. Його забрали з офісу в наручниках.

Ігор Колихаєв разом зі своєю командою залишалися працювати в будівлі міськради до 25 квітня, допоки її не захопили окупанти. 5 травня міський голова Херсона Ігор Колихаєв розповів, що залишається у місті та працює дистанційно.