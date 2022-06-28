Колихаєв керує Херсоном з листопада 2020 року

У Херсоні російські військові викрали міського голову Ігоря Колихаєва, повідомила у вівторок, 28 червня, його радниця Галина Ляшевська.

«Вони забрали Ігоря Колихаєва», – повідомила Ляшевська, не уточнивши подробиць.

Як повідомив «Укрінформ», мер був на роботі в офісі, куди переїхали співробітники міськвиконкому, що залишилися в місті. Його забрали з офісу в наручниках.

Інших підтверджень цієї інформації немає.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення на територію України.3 березня вони зайшли в Херсон. Місто опинилось у тимчасовій окупації.

Ігор Колихаєв разом зі своєю командою залишалися працювати в будівлі міськради до 25 квітня, допоки її не захопили окупанти.

5 травня міський голова Херсона Ігор Колихаєв розповів, що залишається у місті та працює дистанційно.

Колишній народний депутат-мажоритарник Ігор Колихаєв став мером Херсона, отримавши перемогу на місцевих виборах у листопаді 2020 року.