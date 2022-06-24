Російські загарбники на окупованих територіях викрадають родичів українських військових. Наразі більшість подібних випадків зафіксовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, повідомило в п’ятницю, 24 червня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників», – зазначається у повідомленні.

Водночас у розвідці зауважили, що окупанти викрадають не лише дорослих родичів, але й дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що росіяни взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.

«Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних», – наголошується у повідомленні ГУР Міноборони.

У розвідці запевнили, що жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави і додали, що Україна бореться за кожного свого громадянина.