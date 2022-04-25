Окупанти забрали ключі та виставили свою охорону

У понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю Херсонської міської ради. Окупанти забрали ключі та виставили свою охорону. Меру та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому. Про це ввечері 25 квітня повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

«Сьогодні ввечері в будівлю Херсонської міськради зайшли озброєні, забрали ключі, замінили нашу охорону на свою. Я виїхав в 19:45 – прапор України ще був над мерією. Деталі пізніше. Я з вами», – написав Колихаєв на своїй сторінці у Facebook.

Тож із вівторка, 26 квітня, міськрада не працюватиме. Адже всі приміщення тимчасово контролюють російські військові.