На околиці селища Грозове в окупованій Херсонській області російські танки з українськими прапорами рушили в напрямку Молодецького, а потім з них обстріляли будинки мирних мешканців, повідомило в неділю, 24 квітня, оперативне командування «Південь».

«На околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області», – сказано в повідомленні.

У керівництві ОК «Південь» наголосили, що підрозділи Збройних сил України не обстрілюють цивільне населення та житлові будівлі, за якими ховаються російські загарбники.

Українські військові також пояснили, що росіяни намагаються проводити психологічні операції проти населення, аби забезпечити підтримку так званих «референдумів» та спроб анексувати тимчасово захоплені території України.

Нагадаємо, Росія назвала захоплення півдня України однією із цілей війни.