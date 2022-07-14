Запуск РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку

Завдяки потужній роботі артилерії Збройних сил України, російські окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним, повідомив на брифінгу в четвер, 14 липня, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Наразі розглядається можливість розташування складів противника бригадного рівня на відстані 100 кілометрів від лінії фронту. І складів корпусового рівня – 150 кілометрів від лінії фронту», – сказав Громов, якого цитує «Українська правда».

На його думку, скоріш за все, росіяни перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, після того, як США передали Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, дальність яких – до 80 км, ЗСУ завдали кілька високоточних успішних ударів по складах зброї російських загарбників. Зокрема, ударів було завдано по складах окупантів у Луганську, Новій Каховці, Херсоні, Мелітополі та інших окупованих містах, розташованих у ворожому тилу. Внаслідок цих атак було також знищено кілька сотень російських загарбників.