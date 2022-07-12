В окупованій Новій Каховці 11 липня пролунала серія вибухів

Оперативне командування «Південь» у ніч на вівторок, 12 липня, підтвердило знищення напередодні ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

«За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю “Мста-Б”, міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці», – сказано в повідомленні ОК «Південь».

Ресурс «Мілітарний» зібрав усі відеоролики вибухів у Новій Каховці, які опублікували жителі міста в соцмережах, в одну підбірку.

Раніше в понеділок повідомлялося про вибухи в Новій Каховці. Пропагандистське ЗМІ повідомляли, що нібито після удару ЗСУ по Новій Каховці вибухнули склади з селітрою, пошкоджені ринок, лікарня та будинки. У свою чергу речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про знищення складу з боєприпасами, зазначає «Українська правда».