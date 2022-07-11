Українські військові повідомили про ліквідацію ще трьох представників командування російських військ. Про це йдеться у повідомленні управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зокрема, бійцями ЗСУ були ліквідовані:

заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ, полковник Сєргєй Кенс ;

заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сєргєй Кузьмінов;

начальник штабу, заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Дмітрій Сємьонов.

Обставини ліквідацій окупантів не уточняються, за повідомленням страткому ЗСУ, кожен з них зробив «крок доброї волі – офіційно денацифікувався та демілітаризувався».

Нагадаємо, що від початку повномастабного вторгнення в Україну, російські окупанти втратили близько 37 400 осіб особового складу. Детальніше про втрати росіян можна дізнатись за посиланням.