Військові ЗСУ ліквідували ще трьох російських командирів
В Україні загинули ще два російські полковники і майор
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Українські військові повідомили про ліквідацію ще трьох представників командування російських військ. Про це йдеться у повідомленні управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зокрема, бійцями ЗСУ були ліквідовані:
- заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ, полковник Сєргєй Кенс ;
- заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сєргєй Кузьмінов;
- начальник штабу, заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Дмітрій Сємьонов.
Обставини ліквідацій окупантів не уточняються, за повідомленням страткому ЗСУ, кожен з них зробив «крок доброї волі – офіційно денацифікувався та демілітаризувався».
Нагадаємо, що від початку повномастабного вторгнення в Україну, російські окупанти втратили близько 37 400 осіб особового складу. Детальніше про втрати росіян можна дізнатись за посиланням.
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