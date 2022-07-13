Дим після удару ЗСУ по складах окупантів у Новій Каховці Херсонської області

Російські загарбники втратили у Новій Каховці на Херсонщині понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню, заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телемарафону Freedom, повідомляє LB.ua.

Також, за його словами, окупанти втратили 50 машин з пальним.

«Орки почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту. Вони думали, що розміщення у Новій Каховці безпечне. Але це виявилося зовсім не так», – зазначив Хлань.

Нагадаємо, ввечері 11 липня у Новій Каховці ЗСУ підірвали арсенал російських військ, детонація боєприпасів на якому тривала до ранку вівторка. Тоді повідомлялося про понад 100 росіян, а також про так звані «термінові евакуації VIP-поранених та вбитих».

Наразі відомо про знищення близько 150 російських військових, зокрема – генерала та ще п’ятьох офіцерів.