Збройні сили України ліквідували російського полковника, командира Волгоградської 20-ї мотострілецької дивізії зі складу 8-ї армії РФ Алєксєя Горобця. Для підтвердження особи полковника «довелося робити тест ДНК». Про це повідомив волгоградський ресурс «Блокнот Волгограда» з посиланням на слова вдови, інформує видання «Бабель». Також є інформація, що було знищено двох заступників Горобця.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ 12 липня повідомив про знищення командира волгоградської 20-ї мотострілецької дивізії зі складу 8-ї армії РФ Алєксєя Горобця, а також двох його заступників: полковника Каната Мукатова та заступника з військово-політичної роботи, полковника Алєксєя Аврамченка.

Обставини ліквідацій окупантів не уточнюють. За повідомленням Страткому ЗСУ, кожен із них зробив «крок доброї волі – офіційно денацифікувався та демілітаризувався».

До слова, напередодні, 11 липня, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук називав прізвище Горобця серед загиблих окупантів високого рангу, які, ймовірно, були знищені РСЗВ HIMARS в окупованій частині Херсонської області.

За його словами, ЗСУ вдарили по штабу росіян, внаслідок чого загинули Горобець, начштабу 22 армійського корпусу генерал-майор Насбулін, начальник оперативного відділення штабу дивізії підполковник Коваль, начальник артилерії цієї дивізії підполковник Гордєєв і полковник Кенс. Звідки у Братчука ця інформація, невідомо.

Останнім часом українська артилерія активно завдає ударів по складах боєприпасів росіян і їх командних пунктах. 11 липня ЗСУ, ймовірно за допомогою РСЗВ HIMARS, уразили склад боєприпасів у Новій Каховці.