У Донецьку вибухи відбулися на території заводу в Петровському районі

ЗСУ завдали удару по складу окупантів у Чарівному на Херсонщині. А у Бериславському районі українські військові зупинили російських диверсантів. Ще один склад підірвали в Донецьку.

«Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному», – повідомило Оперативне командування «Південь».

Також там розповіли, що вночі в Бериславському районі Херсонщини український підрозділ зупинив ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 10 осіб. Противник був змушений відступити.

В ОК «Південь» також розповіли, що корабельне угруповання сил РФ збільшили до п’яти ракетних кораблів, а також додали один підводний човен. Напоготові зараз перебуває 44 крилаті ракети «Калібри». Великих десантних кораблів наразі три.

Також стало відомо про знищення складу з боєприпасами у Донецьку. Блогер і журналіст Денис Казанський повідомив, що вибухи відбулися на території Донецького заводу транспортного устаткування в Петровському районі міста, де окупанти облаштували свій склад.

Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали арсенал російських військ, детонація боєприпасів тривала до ранку.