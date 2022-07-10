Знищена російська військова техніка

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що підтверджені втрати російських окупантів на півдні України сьогодні становили 15 військових та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка.

Як йдеться у повідомленні ОК у Facebook, загалом ситуація в операційній зоні південних регіонів напружена, динамічна у розвитку, але контрольована силами оборони.

Ворог продовжує вести бойові дії на своїх рубежах оборони, застосовуючи підступну тактику обстрілів наших тилових районів і авіаційних ударів.

Зокрема, на світанку з району Нової Каховки росіяни здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300. Розривними снарядами посиленого осколкового ураження обстріляно Березнегуватський район Миколаївщини, де уражено об’єкти залізничної інфраструктури, але без жертв, та Великоолександрівську громаду Херсонщини, де влучання в більшості випадків було поза населеними пунктами: по елеватору, полях та автотранспортних шляхах. Істотних руйнувань та постраждалих немає.

У районі Плотницького урочища ворог, намагаючись стримати просування наших військ, не має успіху на суходолі та продовжує завдавати ударів з гелікоптерів. Дві спроби таких атак були безуспішні; ухиляючись від вогню у відповідь, Ка-52 змушені були ретируватися.

«Натомість наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали потужне ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищили склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, корабельне угруповання ворога залишається без змін; ракетні та великі десантні кораблі росіян чергують у штормовому морі, продовжують блокувати судноплавство та загрожують ударом 16 ракет «Калібр».

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо про те, що в Херсоні наші захисники влучили по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля у центральній частині міста. Вона горіла ще від вранішніх потраплянь о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили о 10:00.