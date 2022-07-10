На півдні підрозділи ЗСУ знищили понад 60 одиниць російської техніки
Українські військові також знищили пункт управління росгвардії поблизу Херсона
Оперативне командування «Південь» повідомляє, що підтверджені втрати російських окупантів на півдні України сьогодні становили 15 військових та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка.
Як йдеться у повідомленні ОК у Facebook, загалом ситуація в операційній зоні південних регіонів напружена, динамічна у розвитку, але контрольована силами оборони.
Ворог продовжує вести бойові дії на своїх рубежах оборони, застосовуючи підступну тактику обстрілів наших тилових районів і авіаційних ударів.
Зокрема, на світанку з району Нової Каховки росіяни здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300. Розривними снарядами посиленого осколкового ураження обстріляно Березнегуватський район Миколаївщини, де уражено об’єкти залізничної інфраструктури, але без жертв, та Великоолександрівську громаду Херсонщини, де влучання в більшості випадків було поза населеними пунктами: по елеватору, полях та автотранспортних шляхах. Істотних руйнувань та постраждалих немає.
У районі Плотницького урочища ворог, намагаючись стримати просування наших військ, не має успіху на суходолі та продовжує завдавати ударів з гелікоптерів. Дві спроби таких атак були безуспішні; ухиляючись від вогню у відповідь, Ка-52 змушені були ретируватися.
«Натомість наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали потужне ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищили склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини», – йдеться у повідомленні.
За даними штабу, корабельне угруповання ворога залишається без змін; ракетні та великі десантні кораблі росіян чергують у штормовому морі, продовжують блокувати судноплавство та загрожують ударом 16 ракет «Калібр».
Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо про те, що в Херсоні наші захисники влучили по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля у центральній частині міста. Вона горіла ще від вранішніх потраплянь о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили о 10:00.