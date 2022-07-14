Українські військові влучили у два пункти управління та посадковий майданчик

В Збройних силах України підтвердили черговий влучний удар по окупованій Новій Каховці. Українські військові влучили у два пункти управління та посадковий майданчик. Оперативне командування «Південь» повідомило, що наразі ворожі втрати уточнюють.

«В рамках виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, забезпечено «виключення з активів» 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюють», — зазначено у підсумковому зведенні за 13 липня.

Пізно ввечері 13 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що вибухи зафіксували в Новій Каховці в районі Сокіл.

«Знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів в Новій Каховці. За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі», – повідомив близько півночі 13 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Ввечір 13 липня вибухи зафіксували в Новій Каховці в районі Сокіл (фото Сергія Хланя)

Також командування «Південь», що у Білозерській громаді на Херсонщині ЗСУ виявили та знищили російський безпілотник «Елерон-3». А в Великоолександрівській громаді було знищено дрон-камікадзе.

Командування також розповіло, що російські літаки спробували завдати чергового удару по острову Зміїний, але випущені ракети не долетіли і впали в море.

Нагадаємо, що два дні тому ЗСУ знищили склад російської зброї і боєприпасів у Новій Каховці. Через вибухи окупанти втратили тисячу тонн боєкомплектів до РСЗВ.